Marvel's Avengers : du contenu post-game à haut level en attendant l'extension au Wakanda

Dans cette période bien morne en actualité, peut-être serez vous contents d'apprendre quevient aujourd'hui de garnir son post-game avec la MAJ (gratuite) « Réunion de Famille » proposant un ensemble de défis basés sur la coopération et avec un très haut level de challenge, puisque demandant d'avoir des persos de niveau 145 minimum, et si possible le max pour s'en sortir correctement (donc 150).Toutes les missions pourront être rejouées à loisir, d'ailleurs enfin avec des teams conçues sans restriction (plusieurs fois le même perso donc, si vous le souhaitez), et tout cela fera patienter les fans restants jusqu'au voyage au Wakanda prévu le mois prochain, permettant donc l'arrivée de Black Panther (et le scénario qui va avec) au casting).