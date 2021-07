The Great Ace Attorney : Capcom sonde les fans pour un troisième épisode

Hier fut lancé la compilationsur PlayStation 4 et Nintendo Switch, dont voici d'ailleurs le trailer de lancement si vous êtes passés à coté, et sachez que Capcom en a profité pour lancer en simultané un sondage auprès des joueurs, à retrouver (en anglais)Au cœur de diverses questions, celle qui ressort du lot est de savoir si les joueurs seraient intéressés pour un troisième volet, donc enfin pleinement inédit, de cette franchise se déroulant au cœur de l'ère Meiji.Inutile de dire que les fans seraient sans nulle doute d'accord de voir enfin du neuf, tandis qu'on continuera de se demander si Capcom ne prépare pas quelque chose en douce à coté : en 2017, Kotaku avait réussi à faire parler ses sources pour apprendre que l'éditeur prévoyait deux compilations (qui sont effectivement sorties) avant un épisode inédit où l'on retrouverait Phoenix Wright pour ce qui serait un tout nouvel arc scénaristique. Plus aucune nouvelle depuis.