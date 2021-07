NEO The World Ends With You se lance en vidéo

Suite clairement inattendue vu le flop du premier épisode,est désormais disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch comme l'indique Square Enix avec ce trailer de lancement, n'oubliant pas de rappeler aux craintifs qu'ils peuvent toujours passer au préalable par une démo jouable, avec possibilité ensuite de transférer leur progression vers le jeu complet.Les PCistes restent concernés par ce deuxième épisode, mais devront attendre « plus tard cet été » sans plus de précisions, et uniquement sur l'Epic Games Store.