Un nouveau trailer pour Lost in Random

Unique originalité de l'EA Play Live, et c'est un peu normal pour l'un des représentants de la gamme « EA Originals »,a donc fait son retour avec une nouvelle vidéo de présentation pour mieux savoir à quoi s'attendre de ce jeu d'action-aventure dont l'originalité sera d'intégrer un système de cartes dans les combats.Cette nouvelle production de Zoink à l'ambiance très Tim Burton sortira le 10 septembre sur la totalité des supports, et on lui souhaite bonne chance vu l'ampleur du planning de la rentrée.