Chernobylite se précise sur consoles

En attendant de retourner en Ukraine dansen début d'année prochaine, c'estdu studio The Farm 51 qui nous fera revenir dans la zone maudite en tenant sa promesse d'une sortie en juillet… ou presque.Car oui, le titre va bien sortir de son accès anticipé pour une sortie finale le 28 juillet mais uniquement sur PC finalement, les versions PlayStation 4 et Xbox One étant reportées au 7 septembre. Quant aux éditions purement dédiées à la PlayStation 5 et la Xbox Series, ça reste signé pour la fin d'année.