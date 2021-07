Super Monkey Ball BM se montre un peu plus

Sans chercher à faire de l'inédit avec déjà un remaster préalable de, SEGA nous fera cette fois le coup du best-of pour sa franchiseavec une compilation une nouvelle fois remasterisée qui ira cette fois fournir plus de 300 niveaux issus des deux premiers épisodes et de la version Deluxe.Prévu pour le 5 octobre sur la totalité des supports (avec upgrade gratuite, et pour 49,99€ dans tous les cas), le titre n'oubliera pas d'inclure son coop à 4 en local et une douzaine de mini-jeux dont beaucoup ont déjà fait leur preuve en matière de fun.