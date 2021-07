Nouveau trailer pour Bright Memory Infinite

Les choses semblent plutôt bien progresser pourqui a encore eu droit à un nouveau trailer lors du GCN 2021 qui ne nous apprend rien de plus que ce que l'on savait déjà : c'est joli, ça semble bien nerveux et il va visiblement autant pleuvoir en 2036 qu'en 2021.Théoriquement, le titre sortira cette année sur PC et Xbox Series (on nous expliquait en juin dernier qu'il ne restait qu'à terminer le travail sur le doublage et les musiques), tandis qu'une version PlayStation 5 sortira à une date ultérieure.