Des nouvelles de The Lord of the Rings : Gollum, qui attendra lui aussi fin 2022

Encore un jeu de Nacon qui va se faire attendre beaucoup plus longtemps que prévu : supposé sortir au premier semestre 2021 mais au second avant d'être reporté pour le début d'année prochaine,attendra la fin 2022 pour débarquer sur absolument tous les supports, du PC à la Switch en passant par les supports PlayStation et Xbox en cross-gen.Le Live Nacon Connect a permis de repartir avec une nouvelle vidéo présentée par le producteur du jeu, Harald Riegler, pour une expérience mêlant exploration et infiltration à la manière de, et où on découvre qu'un certain Gandalf sera également de la partie.