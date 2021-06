Earth Defense Force 6 : une nouvelle bande-annonce

D3 Publisher nous a proposé un Live Stream pour accélérer la communication autour de, sa franchise phare dont le dernier épisode a tapé les 350.000 au Japon et donc probablement le demi-million mondialement, avec donc une nouvelle bande-annonce qui malheureusement ne sent pas la révolution si ce n'est un nouveau design pour les quatre habituels classes et une nouvelle race d'ennemie.On en aura peut-être davantage d'ici le lancement japonais en fin d'année, sur des supports encore non spécifiés même si tout le monde peut parier au moins sur la PS4, et que l'on souhaite surtout que la PS5 soit également concernée pour garantir un frame-rate à la hauteur.