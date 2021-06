Aliens : Fireteam se posera à la fin août

, qui d'ailleurs se nommera finalement, a désormais sa date de sortie et ce sera pour le 24 août au doux prix de 39,99€ sur la totalité des supports, donc PC, PS5, SX, PS4 et One.Une expérience survie orienté coop (jusqu'à trois joueurs) avec cinq classes disponibles et tout un tas de xénomorphes de différents types pour apporter un peu de variété, voilà à quoi s'attendre pour ce titre qui propose un nouveau trailer et qui ajoute que :- Un Pack de skins + un accessoire dispo à la précommande- Une édition Digital Deluxe incluant un Pass uniquement fait de skins- En outre, le jeu disposera d'upgrade gratuite en fil du temps