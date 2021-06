Mario Golf : Super Rush fait un tour complet du casting juste avant le lancement

Prochaine exclusivité Switch,commence à terminer sa communication avec un trailer qui va revenir sur les compétences propres aux 16 personnages du casting car, malgré un gameplay de base suffisamment profond, on aura droit aux petites features originales avec d'un coté un coup spécial (différent en fonction de chaque perso, et réclamant d'exploiter une jauge à remplir au préalable) mais aussi une capacité de sprint pour le mode Speed Golf où tout le monde joue en même temps, à deux en local et jusqu'à quatre en ligne, sans oublier l'IA.Ça sortira ce vendredi, avec déjà un suivi programmé à l'instar desur la même machine.