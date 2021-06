Un nouveau trailer pour Bright Memory Infinite

Après une longue période de silence,s'offre une deuxième vidéo en l'espace de quelques semaines pour toujours montrer la qualité graphique plutôt accrocheuse pour un titre quasiment développé en solo, qui on l'espère ravira les amateurs de FPS à sa sortie toujours signée pour cette année sur PC et Xbox.D'ailleurs, même si nous ne sommes jamais à l'abri d'un report (surtout en ce moment), les choses semblent se passer pour le mieux puisque le compte Twitter officiel a attesté que le chantier était bouclé dans les grandes lignes, et ne restait qu'à s'occuper des musiques et de la phase de doublages. On va essayer d'y croire.