A Plague Tale : Innocence aura droit à son upgrade New Gen le mois prochain

Ceux qui n'ont pas encore touché au fort sympapourront prochainement le découvrir dans les meilleures conditions sur consoles, bien entendu à condition de posséder une machine de nouvelle génération : les français d'Asobo nous annonce une upgrade New Gen, le 6 juillet précisément sur PlayStation 5 et Xbox Series, avec le combo 4K/60FPS. Et ce sera gratuit.On rappellera d'ailleurs que :est disponible dans le Game Pass.- Il arrivera le 6 juillet sur Switch en Cloud Gaming.- Il devrait selon les rumeurs être en PS Plus le mois prochain.Quant à sa suite récemment annoncée,, on l'attend pour 2022 sur tous les supports, et là aussi sur Switch (toujours via le Cloud).