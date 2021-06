Aragami 2 : nouvelle présentation de gameplay

Plutôt sympa pour un premier jet bien qu'imparfait, le jeu purement infiltrationaura comme chacun sait droit à une suite d'ici quelques mois puisque signée pour le 17 septembre sur PC et en cross-gen sur les supports PlayStation et Xbox, avec les différences techniques qui vont avec.Une longue vidéo de gameplay a été fournie à l'occasion du show Guerilla Collective pour découvrir les capacités de notre avatar dans cette nouvelle aventure dont la plus grosse évolution sera de pouvoir être pratiquée jusqu'à 3 en coopération, avec toute la coordination qui va avec.