Two Point Campus s'offre un premier trailer

Leaké avant son officialisation il y a peu,a profité du Summer Game Fest pour se dévoiler avec une première bande-annonce qui ne laisse aucune surprise sur les intentions de ce nouveau projet de gestion : vous prenez, et vous placez l'ensemble dans un univers scolaire avec le même type de choses à prendre en compte, les caractéristiques propres aux différents personnages, et le tout englobé dans une grosse dose d'humour et parfois de folie.Sortie prévue pour 2022 sur la totalité des supports.