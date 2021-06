Metal Slug : encore un spin-off en attendant le prochain épisode

SNK commence sérieusement à jouer avec nos nerfs car au lieu de nous dévoiler enfin le nouvel épisode de la franchise(chose qui aurait dû être effectuée depuis 2020 d'ailleurs), voici que du spin-off sur mobile, on passe à un tout autre délire avec un épisode tactique qui n'a pas cherché l'originalité en se nommantOn sera surpris de voir DotEmu comme éditeur, et encore plus que le PC soit l'unique support concerné pour le moment même si l'on n'a aucun doute que d'autres suivront, pour ne pas dire tous.