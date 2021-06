The Good Life se prend un autre report

Comme tout projet passé par un financement participatif,de Swery n'échappe pas à plusieurs reports (le troisième déjà, non ?) et n'arrivera donc pas pour cet été mais quelque part en fin d'année, finalement édité par Playism au prix de 29,99€.PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch sont tous concernés par cette évidente curiosité (vu le réalisateur) où nous incarnerons une photographe pleine d'ambition qui pense tenir un potentiel scoop : un étrange meurtre dans une petite bourgade, sans savoir encore que les habitants se transforment la nuit tombée en chiens ou chats. Ce qui va également être votre cas en passant.