Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown enfin confirmé

Sans surprise vu les nombreuses rumeurs,est donc une réalité qui arrivera d'ailleurs très rapidement puisque d'ores et déjà prévu pour ce 1er juin uniquement sur PlayStation 4 (et PS5 dans un sens), faisant d'ailleurs écho à la possibilité d'un placement direct dans le PS Plus même s'il faudra attendre encore un peu pour une pleine confirmation.Une refonte qui tournera sous le Dragon Engine de la Team Yakuza venue prêtée main-forte à SEGA-AM2, avec en bonus une cinématique d'intro inédite, une interface refaite, une OST retravaillée mais aussi et surtout un mode online revue de fond en comble avec lobby à 16 et mode spectateur, donc la moindre des choses pour un retour destiné à propulser la série sur l'eSport.