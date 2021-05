House of Ashes : un teaser et un RDV

Nous saurons l'essentiel de ce qu'il y a à attendre dele 27 mai, date choisie par Bandai Namco pour dévoiler le tout premier trailer de gameplay ainsi qu'une date de sortie pour ce troisième chapitre d'une saga aux épisodes indépendants, ayant donc déjà accueilli le moyenet le plus réussi mais toujours imparfaitEt comme vous pouvez le voir avec ce premier teaser, on tombe cette fois dans une sorte de délire à la, avec toujours plusieurs protagonistes à incarner au fil de l'aventure, et le fait que tout le monde peut survivre ou mourir selon vos choix.