Deux persos de plus pour Demon Slayer

On ne sait toujours pas quand sortira exactement l'adaptation de(PC, PS5, SX, PS4, One) mais CyberConnect2 a décidé de donner un léger un coup d'accélération à la communication avec déjà un nouveau personnage annoncé la semaine dernière, et aujourd'hui deux de plus (Sabito et Mokomo) pour atteindre les 8 combattants :- Tanjiro Kamado- Nezuko Kamado- Zenitsu Agatsuma- Inosuke Hashibira- Giyu Tomioka- Sakonji Urokodaki- Sabito- MokomoEt c'est tout pour l'instant.