Guilty Gear Strive dévoile ses différents bonus

Arc System Works dévoile les petits bonus en fonction de votre façon de vous lancer dans, entre Ultimate Edition, bonus de précommande et tout simplement DLC de routine dont on ne connaît pas encore le prix.Bonus de l'Ultimate Edition :- OST digitale (55 musiques, dont 15 morceaux chantés)- Artbook digital- Pack de couleurs spéciales pour les différents persosBonus de précommande :- Pack de couleurs (valable aussi pour les attaques) pour Sol et Ky.DLC spécial :- Pack de couleurs uniques pour les 15 persos de base et les 5 à venir prochainement. Notons que ce DLC est directement inclus dans le « Season Pass 1 » (qui lui non plus n'a pas encore de prix annoncé).sortira le 11 juin sur PC/PS5/PS4, avec trois jours d'accès anticipés pour ceux qui opteront pour l'édition Deluxe ou Ultimate.