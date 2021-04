The Elder Scrolls Online : le point sur Blackwood et l'upgrade Next Gen enfin datée

Triple actualité pour le très endurantavec pour commencer le simple fait que si vous voulez enfin découvrir ce MMORPG, sachez qu'il vient de s'offrir une nouvelle période d'essai jusqu'au 13 avril, et ce sur tous les supports. Attention, coté consoles, il faut être abonné PS Plus ou Gold pour en profiter.En deuxième point, un nouveau trailer dea été publié pour préparer les fans à la découverte des portes de l'Oblivion à se préparer pour ce nouvel arc le 1er juin (sur PC) et le 8 juin (sur consoles).Enfin, Bethesda lâche enfin la date de l'upgrade gratuite PlayStation 5 et Xbox Series, et ce sera donc pour le 8 juin (c'est fait exprès) avec donc du 60FPS, une rehausse technique (textures, distance d'affichage, effets d'ombre/lumière…) et des temps de chargement réduit, en notant bien que vous ne pourrez pas tout avoir en même temps vu qu'on nous signale deux modes graphiques : Performance et Fidélité.