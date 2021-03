Crash Bandicoot 4 dispo sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch, et enfin daté sur PC

Hier, Activision a enfin lancé les versions PlayStation 5, Xbox Series et Switch de, proposant le 4K/60FPS sur nouvelle génération en plus d'une optimisation des temps de chargement. Notez d'ailleurs que les prix varient d'une version à l'autre puisque le titre est provisoirement à 45€ en dématérialisé sur PS5/SX, et 50€ sur Switch, mais c'est le prix définitif pour la console de Nintendo alors que les deux autres finiront par repasser à 69,99€.Dernier point : la version PC (Battle.net) ne se fera pas attendre très longtemps avec une sortie désormais annoncée pour le 26 mars.