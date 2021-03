It Takes Two prépare sa sortie en vidéo

Lui aussi attendu pour la fin du mois et d'ailleurs exactement le même jour que le précédemment cité, lede Josef Fares toujours sous label EA Original vient s'offrir l'une de ses dernières bande-annonces pour bien présenter son univers particulier où l'on enchaînera des épreuves où la variété sera le maître mot, le tout dans le but de rafistoler un couple à deux doigts de la rupture.Si besoin, on rappelle qu'il s'agira de nouveau d'une expérience purement coop (impossible d'y jouer en solo), à s'adonner aussi bien en local qu'en ligne avec un seul exemplaire requis : le possesseur du jeu pourra inviter un second joueur gratuitement.