Monster Hunter Rise : nouveau trailer, MAJ de la démo et du contenu gratuit à venir

C'est à la fin du mois que sortirasur Switch mais pour continuer à faire patienter quelques potentiels millions de fans, Capcom nous fait la surprise de mettre à jour l'actuelle démo jouable en ajoutant le Magnamalo, grande star de ce nouvel épisode. Et pas d'inquiétude si vous avez poncé plusieurs fois la démo en question : le compteur d'utilisation est remis à zéro pour l'occasion.Un nouveau trailer accompagne l'annonce et l'éditeur ajoute qu'à l'instar de, il faudra s'attendre à un suivi de taille (et gratuit) avec pour commencer l'arrivée du Chameleos à la fin du mois d'avril et bien d'autres choses, dont bien évidemment de nombreuses collaboration de routine, incluant celle promise avec