Watch Dogs Legion : le multi (encore) reporté

La partie online dedevait arriver en fin d'année dernière mais plus de deux mois supplémentaires n'ont apparemment pas été suffisants pour finaliser le chantier : Ubisoft annonce à la dernière minute que tout cela n'arrivera pas le 9 mars comme attendu mais pour plus tard, et selon les cas.On apprend donc qu'à cause de derniers soucis à régler, le multi ne sera disponible que le 23 mars sur supports PlayStation et Xbox (ainsi que sur Stadia), en ajoutant qu'au départ, le chat par texte sera limité sur PS4/PS5 le temps d'apporter quelques correctifs.Quant aux joueurs PC, c'est encore pire que prévu (multiples crash notamment) et le lancement est repoussé à une date indéterminée.Rappel du contenu (amené à s'étoffer avec le temps, et gratuitement) :- Le classique mode libre.- L'ajout de nouvelles missions spécialement dédiées pour la coop.- Le mode Tactical Ops qui proposeront des missions à la difficulté relevée, dont le nombre s'étofferont au fur et à mesure du suivi (cinq seront disponibles le 9 mars).- Le mode Arachnobot Arena, donc du PVP avec le fameux petit robot.