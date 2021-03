Le futur de Trunks comme deuxième et ultime extension de Dragon Ball Z : Kakarot

Tout comme le précédent cité dans le flux d'actualité,va lui aussi atteindre la fin de son suivi avec sa deuxième et dernière extension prévue dans le courant de l'été.Si la première (en deux parties) s'attardait sur le début de Dragon Ball Super, « The Warrior of Hope » fera un gros retour en arrière en adaptant tout simplement le film basé sur le futur dystopique de Trunks, ce qui mine de rien pose déjà une certaine déception pour les fans car il n'y aura rien de vraiment neuf à attendre : hormis le fils de Vegeta en version tout faible et un Gohan adulte bien classe, tous les assets sont déjà disponibles dans le jeu de base. Enfin... du moins sauf si l'extension est plus conséquente qu'attendue et qu'un certain Black Goku déboule pour faire son show.En voici le teaser.