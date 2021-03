Un nouveau trailer pour Rune Factory 5

Alors que le derniers'est offert le meilleur lancement de l'histoire de la série au Japon, Marvelous se prépare déjà à rameuter d'autres apprenti-fermiers un peu plus branchés action avecqui se sera bien fait attendre puisque 9 ans nous séparent des origines du précédent épisode (qui a certes connu un remaster entre temps).Exclusivité Switch, le titre débarquera au Japon le 20 mai et c'est d'ailleurs à l'archipel qu'est dédié ce nouveau trailer encore non traduit pour décrire cette nouvelle aventure où l'on incarnera un amnésique (oh ?) qui va tenter de se faire sa petite vie entre agriculture, un peu de drague et des aventures parmi le clan des « gardiens de la paix ».L'Europe l'accueillera cette année, mais pas plus de précisions pour l'instant.