Tony Hawk's 1+2 : aperçu de la version Switch

IGN nous partage la première vidéo de gameplay pour la version Switch de, encore en cours de développement et moins avancée que celles à venir sur PlayStation 5 et Xbox Series puisque si ces dernières sont datées pour le 26 mars, l'édition « hybride » n'a pas encore de fenêtre de sortie hormis un vague 2021.Pour rappel, les versions PS5/SX bénéficieront des options 4K/60FPS ou 1080p/120FPS en plus de diverses améliorations bonus, mais réclameront 10€ pour bénéficier de l'upgrade, sauf si vous avez opté pour l'édition Digitale Deluxe sur PS4 ou One.