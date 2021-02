Fighting Ex Layer annoncé sur Switch

Arika a bien du mal à percer avecmalgré des critiques plutôt bonnes, et après avoir tenté sa chance sur PC, PlayStation 4, dans l'arcade et même sur mobile, le groupe va cette fois se tourner vers la populaire Switch pour une version totalement dédiée, et nomméeCe statut s'explique par le fait que le système de combat aura droit à de nombreuses modifications, ainsi que des différences sur l'équilibrage des différents personnages, de nouveaux coups et même un netcode modifié.Plus d'informations sont promises pour le 1er avril, ce qui permettra d'ailleurs de rappeler qu'à la toute base, ce projet fut justement annoncé comme un poisson d'avril avant de devenir une réalité.