No Man's Sky : et maintenant, les compagnons

Et une nouvelle mise à jour pour le très endurantqui, comme vous pouvez le voir avec ce trailer, va servir à introduire un tout nouveau système de compagnon : personnalisation, élevage, des raretés à découvrir, des œufs à échanger ou encore la possibilité d'en préparer certains à faire vos corvées.La MAJ se permet en outre d'offrir quelques améliorations sur le HUD et la faune, une optimisation des temps de chargement sur la version PS4, et enfin une nouvelle option pour chevaucher les grosses bestioles.