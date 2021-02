Street Fighter V lève le voile sur son ultime saison, dont le cas du perso Eleven

Juste avant le (tout petit) show d'Epic, c'est Capcom qui a souhaité enfin lever plus précisément le voile sur la cinquième et ultime saison deavec pour commencer une drôle de surprise : « Eleven » sera effectivement au casting mais il ne s'agira finalement pas du dernier personnage (toujours non dévoilé d'ailleurs) mais d'un simple bonus offert aux détenteurs du Pass, avec un intérêt très relatif : tel un Metamorph, il se contentera de prendre l'apparence d'un autre combattant, au hasard. Voilà.Le Live a en outre permis d'illustrer Dan et Rose, une présentation du nouveau système défensif V-Shift, mais également un point plus clair sur la feuille de route avec donc Dan qui arrivera (avec son stage) le 22 février, et deux Pass à se procurer dès aujourd'hui.Le Character Pass classique (24,99€) :- Les 5 persos à venir, et leurs stages- Le fameux Eleven- 3 à 10 coloris par persos- 5 costumes spéciaux- Un thème PS4 ou SteamLe Premium Pass (39,99€) :- Le contenu du Character Pass- 26 costumes- 2 stages de plus- Tout un tas de coloris- 100.000 points de Fight Money