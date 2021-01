Tomb Raider : des idées pour l'avenir chez Crystal Dynamics, mais pas d'annonce avant un bon moment

On l'a déjà dit mais on le répète, 2021 est l'objet de très nombreux anniversaires type « 25, 30, 35... » pour des licences ultra populaires (Zelda, Pokémon, Resident Evil, entre autres) et dans le lot, il y a justementqui fête donc ses 25 ans.Et si l'on rappelle cela, c'est parce que Crystal Dynamics compte bien assurer l'événement avec chaque mois quelque chose d'intéressant comme une vidéo nostalgique (ce qui sera le cas la semaine prochaine avec le tout premier épisode), des interviews, la probable évocation de chantiers en cours coté cinéma et série TV (vu la récente annonce de Netflix)…Malheureusement, si le studio semble tracer la route de l'avenir avec la volonté de « réunir » l'ancienne formule avec celle de la trilogie reboot pour donner un tout nouveau départ, tout cela ne doit être au mieux qu'au stade de la planche à idées voir de la pré-production : on nous assure qu'il n'y aura aucune annonce d'un titre majeur « dans un futur proche ».