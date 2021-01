Roller Champions prépare sa bêta fermée

Toujours non daté mais néanmoins attendu pour ce premier trimestre aux dernières nouvelles (on va plutôt s'attendre à un report),sera quoi qu'il arrive à l'essai avec l'ouverture d'une bêta fermée sur PlayStation 4 et Xbox One, réclamant donc de tenter votre chance en allant vous inscrireUne bêta qui se tiendra du 17 février au 1er mars et pour les joueurs PC et Switch, il faudra vous contenter de ces deux nouvelles vidéos en attendant la sortie du jeu complet.