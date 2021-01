Balan Wonderworld : la démo en vidéos

C'est demain que sortira la démo jouable de, le nouveau projet de Yuji Naka façon platformer 3D old-school et si vous n'avez pas le courage de télécharger cela quel que soit le support, voici toujours un aperçu complet de ce que vous y trouverez (les vidéos sont signées Gematsu).Pour les patients en revanche, on rappellera que la démo proposera quatre actes (en plus du Hub), l'occasion de découvrir quelques uns des nombreux costumes/pouvoirs avant le lancement signé le 26 mars prochain sur la totalité des supports.