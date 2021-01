Destruction All Stars : présentation du casting

Prévu au départ pour le lancement de la PlayStation 5,arrivera finalement le mois prochain et sans report apparent contrairement à ce que stipulaient quelques rumeurs, Sony maintenant cette fenêtre de sortie en ajoutant un nouveau trailer présentant les 16 personnages jouables, chacun ayant leurs propres capacités, sans oublier les 28 véhicules disponibles. Au lancement du moins.Petit détail : on nous indique que le titre sera disponible dans le programme PS Plus en février mais aussi en mars, afin de laisser le temps à chacun de récupérer son dû… en tout cas pour ceux qui ont ou auront une console dans les temps.