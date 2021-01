Samurai Shodown daté sur Xbox Series

Toujours non annoncé sur PlayStation 5 pour des raisons qui nous échappent, la version « New Gen » dearrivera donc le 16 mars 2021 sur Xbox Series, avec même une version boîte à 54,99€ incluant heureusement le premier Season Pass (sur trois). Notons que ceux qui possèdent la version One n'auront rien à payer pour l'upgrade, et que les achats DLC sont transférables.Et l'upgrade se résume assez simplement : outre une rehausse de la résolution, la version Series X sera la seule à proposer l'option 120FPS.