NiOh 2 : un trailer pour la version PC

Le 5 février sortira la Complete Edition desur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, et c'est le premier support cité qui nous intéresse dans la bande annonce ci-dessous avec promesse d'améliorations graphiques par rapport à l'original sur PS4 (forcément) dont une compatibilité HDR, du 60 et 120FPS, de la 4K mais aussi (seule chose que ne proposera pas la PS5) la possibilité d'y jouer en écran ultra large.Rappelons en outre que la PS5 aura directement droit à uneen boîte, incluant le remaster du premier épisode pour avoir la totale d'une franchise désormais officiellement mise au repos.