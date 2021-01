The Medium a droit à son trailer LIVE

Dernière ligne droite pour le prochain Bloober Team,donc, et en attendant le trailer de lancement, voici le trailer Live fournit en coopération avec le producteur Tomasz Baginski et le réalisateur Pawel Maslona pour bien nous mettre dans l'ambiance.La sortie est attendue pour le 28 janvier aussi bien sur PC que sur Xbox Series, avec proposition Day One pour les abonnés Game Pass sur les deux supports.