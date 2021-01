5 minutes de gameplay pour Hitman 3

fera partie des premiers titres de l'année en cours, avec un lancement prévu pour le 20 janvier prochain, et Game Informer nous propose une grosse vidéo de gameplay pour découvrir le temps de cinq minutes quelques instants de la mission à Dubaï.Tous les supports sont concernés pour ce troisième épisode (même la Switch, qui devra néanmoins passer par le Cloud Gaming) et le titre bénéficiera sur « New Gen » d'un combo 4K/60FPS/HDR ainsi que de temps de chargement réduits. La gamme PlayStation bénéficiera en exclusivité d'une compatibilité totale avec la VR, mais uniquement dans la version PS4, faisant que vous serez obligés de télécharger (gratuitement) le launcher PS4 même en achetant le jeu directement sur PS5.