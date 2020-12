Nouvelle présentation de PSO 2 New Genesis pour fêter les 20 ans de la franchise (Online)

Aujourd'hui, cela fait 20 longues années queest né sur Dreamcast, nouvelle preuve que le temps passe vite quand la plupart d'entre nous y jouaient alors adolescent alors qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes foutus adolescents qui nous appellent « monsieur » dans le bus. Sales gosses.Bref, tout ça pour dire que SEGA a profité de l'occasion pour revenir sur l'arrivée prochaine de, titre qui ont le rappelle évoluera aux cotés de(chacun aura son propre suivi), avec donc six classes et la possibilité de mixer les types d'équipement entre les mains, mais aussi des améliorations sur les possibilités d'exploration.Une bêta bien fermée aura lieu en début d'année prochaine au Japon (sur PC), tandis que le titre sortira courant 2021 sur PC et supports Xbox en occident.Déroulée du Live comme suit (en anglais).- 22:20 à 23:50 : présentation de l'univers- 26:26 à 32:57 : petite balade- 45:45 à 49:45 : présentation du nouveau HUB- 52:52 à 54:57 : compatibilité avec PSO2 pour le transfert de perso (uniquement skins)- 1:00:58 à 1:35:54 : présentation de l'édition de personnage