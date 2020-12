Après Dungeon of the Endless, Amplitude va nous faire un... Endless Dungeon

Spécialiste du genre tant la saga « Endless » ne doit pas être inconnue des fans de rogue-like, les français d'Amplitude rempileront avec le simplement somméqui n'est donc pas à confondre avecdu même studio, décidément un peu en manque d'inspiration concernant le titre de ses productions.Le principe est des plus simple : une station spatiale, le besoin d'en atteindre le cœur (seul, mais si possible à plusieurs en coopération) et une giga-masse d'ennemis et de pièges sur le chemin pour vous faire misérablement échouer pour revenir au point de départ, mais plus fort et logiquement encore plus motivé qu'au précédent run.Pas de date de sortie pour le moment mais ça sortira absolument partout, donc PC, PS5, SX, Switch, PS4 et One.