Après Vermintide, Warhammer 40.000 : Darktide se déchainera en 2021 sur PC et Xbox Series

Vermintide, c'était très bon, et Vermintide 2, c'était excellent. Donc on est forcément content d'apprendre que le studio Fatshark va rempiler avec la même formule mais cette fois dans l'univers de Warhammer 40.000, ajoutant une masse de matos coté armes à feu, ce qui n'empêchera pas de devoir parfois y aller au corps-à-corps.est déjà signé pour l'année prochaine, et ça se passera uniquement sur PC (via Steam) et les Xbox Series, en tout cas dans un premier temps.