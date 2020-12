Un Story Trailer pour Ys IX : Monstrum Nox

NIS America nous propose un nouveau trailer pourafin de mettre en place les principaux éléments scénaristiques de ce nouvel épisode disponible depuis quelques temps sur les terres japonaises et qui attendra le 2 février 2021 pour arriver chez nous (traduit), du moins sur PS4.Les versions PC et Switch attendront en effet l'été 2021 et comme pour le VIII, c'est NIS America qui prendra en charge ces portages, en espérant un travail plus clean d'entrée de jeu.