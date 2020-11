Fortnite : et pourquoi pas l'abonnement, tiens ?

a beau avoir généré un « paquet de pognons », ce n'est peut-être pas assez pour Epic Games qui à l'arrivée du Chapitre 2 de sa Saison 5 va intégrer quelque chose qui devient de plus en plus commun chez les jeux à service : l'abonnement !11,99€ par moi pour rejoindre le « Fortnite Crew » donc, vous donnant accès :- Le Battle Pass du moment (si vous l'avez déjà, 950 V-Bucks à la place)- 1000 V-Bucks chaque mois- Une nouvelle tenue chaque mois + un accessoireEt à ceux qui gloussent, notez quand même qu'il n'y a pas d'arnaque : quasiment 2000 V-Bucks par mois, ça fait normalement plus ou moins 20 balles.