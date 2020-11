Mortal Kombat 11 Ultimate : un petit Rambo VS Terminator juste avant la sortie

C'est demain que sortirasur la totalité des supports (*) et NetherRealm vient nous faire patienter avec un affrontement entre deux grandes stars du cinéma : Rambo et Terminator.L'éditeur rappelle que ceux qui achèteront cette édition sur PS4 ou One pourront bénéficier quand ils le souhaitent de l'upgrade gratuite vers la Next Gen avec améliorations visuelles, affichage 4K et temps de chargement réduit.Et pour ceux qui n'ont pas suivi, MK11 Ultimate, c'est :- Le jeu de base- Le Kombat Pack 1- Le nouveau Kombat Pack 2- L'extension scénarisée Aftermarth (incluant 3 persos de plus)