Gust : du gameplay pour Atelier Ryza 2, et un trailer pour Ciel nosurge DX & Ar nosurge DX

Koei Tecmo et plus précisément Gust ont tenu un Live pour évoquer les prochaines sorties coté RPG à commencer parqui a droit à sa scène d'introduction avec le thème musical qui va avec (signé Clammbon) mais aussi du gameplay dans la vidéo juste en dessous (à 06:05 et 32:20).Le titre sortira le 29 janvier chez nous sur PC, PS4 et Switch ainsi que sur PS5, mais sans version boîte pour la New Gen de Sony.Et coïncidence, c'est la même semaine (le 28 janvier) que le Japon accueillera les remasters « DX » deet, cette fois uniquement sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.En voici le trailer.