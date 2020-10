Supermassive confirme The Dark Pictures 3

Comme chacun sait s'il a suivi l'affaire, la sagade Supermassive devrait proposer huit jeux si tout se passe bien et aprèset désormaisdepuis hier, les développeurs confirment le troisième épisode de la même manière que pour le deuxième : directement avec un teaser inclus dansEt on parle donc désormais de, prévu pour l'année prochaine sur des supports encore non annoncés et derrière son contexte prétendument militaire semble se cacher un certain « hommage » au film The Descent.On vous laisse regarder ça.