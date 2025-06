Street Fighter : une actrice pour Chun-Li, et une potentielle surprise pour le rôle de Balrog Street Fighter : une actrice pour Chun-Li, et une potentielle surprise pour le rôle de Balrog

Le casting de la future adaptation cinématographique continue de s'enrichir. Après Andrew Koji (Ryu) et Noah Centineo (Ken) tout en ajoutant la présence de Jason Momoa, Roman Reigns et Orville Peck (rôle inconnu pour chacun), c'est maintenant coup sur coup Deadline et NexusPoint qui révèlent respectivement le rôle de Chun-Li pour Callina Liang, tandis que les discussions sont en cours pour que Balrog soit incarné par 50 cent.



Et sans que ce ne soit encore confirmé, on peut dire que les sources de NexusPoint sont très bonnes : le chanteur a lui-même reposté l'article sur son compte Instagram.