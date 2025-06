Silent Hill 2 Remake : la rumeur d'une extension se confirme (via Dusk Golem) Silent Hill 2 Remake : la rumeur d'une extension se confirme (via Dusk Golem)

Et les leaks s'enchaînent mais ça fait partie du jeu ma p'tite dame, avec maintenant Dusk Golem qui certifie à 100% que ce n'est plus qu'une question de temps avant l'officialisation de Silent Hill 2 Remake : Born from a Wish, l'extension déjà présente à l'origine et on espère suffisamment remaniée pour une durée de vie correcte (ça dépendra aussi du prix).



Officialisation qui aura donc lieu cette semaine mais l'insider ne peut indiquer quand exactement, et si la logique voudrait demain durant le State of Play, l'homme indique qu'il n'est pas non plus impossible que cela tombe dimanche dans le Xbox Showcase en même temps que l'annonce d'une version Xbox Series.